Губернатор Андрей Травников подписал соглашение о строительстве в Новосибирской области промышленно-логистического комплекса за 10 млрд рублей

В Новосибирской области построят промышленно-логистический комплекс стоимостью 10 млрд рублей. На Петербургском международном экономическом форуме 15 июня подписано четырёхстороннее соглашение между Правительством Новосибирской области, ООО Патриот НСК, Корпорацией Стройбизнесгруппа и Агентством инвестиционного развития НСО о реализации инвестиционного проекта по строительству в регионе производственно-логистического комплекса на территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области.