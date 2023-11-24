Автор неизвестен: кому принадлежат права на созданное ИИ произведение

Представители многих творческих специальностей регулярно прибегают к искусственному интеллекту (ИИ). Согласно исследованию онлайн-школы дизайна и технологий Bang Bang Education и образовательной платформы Moscow Digital School, входящих в Ultimate Education, больше трети дизайнеров не осведомлены о юридических рисках применения искусственного интеллекта.