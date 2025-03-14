Военные рассказали об использовании противодронных сетей для отражения атак ВСУ

Российские военнослужащие используют специальные противодронные сети для отражения атак беспилотно-летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции.
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