Наблюдатели выявили нарушения на выборах: подробности

МОСКВА, 19 сентября, ФедералПресс. Первый день голосования показал, что в процесс мониторинга и наблюдения за выборами включено буквально все гражданское общество, рассказали в Общественной палате в ходе пресс-брифинга ситуационного центра по наблюдению за выборами.