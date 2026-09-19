Наблюдатели выявили нарушения на выборах: подробности

МОСКВА, 19 сентября, ФедералПресс. Первый день голосования показал, что в процесс мониторинга и наблюдения за выборами включено буквально все гражданское общество, рассказали в Общественной палате в ходе пресс-брифинга ситуационного центра по наблюдению за выборами.
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