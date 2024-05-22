Психолог Кочетова рассказала, как бороться со стрессом перед экзаменами

Она посоветовала планировать свой день, вовремя ложиться спать и отдыхать Клинический психолог, кандидат психологических наук Юлия Кочетова дала советы школьникам и родителям, как справляться со стрессом перед экзаменами, передает RT.
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