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Петербургский дневник

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Психолог Кочетова рассказала, как бороться со стрессом перед экзаменами

Психолог Кочетова рассказала, как бороться со стрессом перед экзаменами

Она посоветовала планировать свой день, вовремя ложиться спать и отдыхать Клинический психолог, кандидат психологических наук Юлия Кочетова дала советы школьникам и родителям, как справляться со стрессом перед экзаменами, передает RT.

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