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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» предложила 20, а не 40 млн евро за Адейеми – «Боруссия» не считает сумму достаточной. Клубы продолжают переговоры о трансфере форварда (Sky Sport)

Сумма, предложенная «Барселоной» за Карима Адейеми , оказалась меньше, чем сообщалось ранее. Сегодня  появилась информация , что каталонцы отправили «Боруссии» предложение о покупке форварда, а сам футболист согласовал контракт с «Барселоной».

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