«Барса» предложила 20, а не 40 млн евро за Адейеми – «Боруссия» не считает сумму достаточной. Клубы продолжают переговоры о трансфере форварда (Sky Sport)

Сумма, предложенная «Барселоной» за Карима Адейеми , оказалась меньше, чем сообщалось ранее. Сегодня появилась информация , что каталонцы отправили «Боруссии» предложение о покупке форварда, а сам футболист согласовал контракт с «Барселоной».
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