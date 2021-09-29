Крупнейшие манёвры «Запад-2021»: Почему они вызвали панику у НАТО и Украины? (ВИДЕО)

Армия России — это современная армия и армия будущего. Она вовсю применяет боевых роботов –многофункциональные комплексы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и боевые роботы «Нерехта», вооруженные пулеметами «Корд» и 30-мм гранатометами АГ-30М.