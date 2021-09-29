Русская весна

115 068 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Inna Kuznetsov
    Серьезно? Политический клоун будет общаться с позиции силы с умным Путиным? СМЕХ!!!Киев: Зеленский б...
  • Татьяна Степанова
    смех и грех-как будто в сумасшедшем доме самоуправлениеДавно пора: Украи...
  • Виктор Шиховцев
    Как не приживается, если оно уже там есть?Спикер Рады расск...

Крупнейшие манёвры «Запад-2021»: Почему они вызвали панику у НАТО и Украины? (ВИДЕО)

Крупнейшие манёвры «Запад-2021»: Почему они вызвали панику у НАТО и Украины? (ВИДЕО)

Армия России — это современная армия и армия будущего. Она вовсю применяет боевых роботов –многофункциональные комплексы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и боевые роботы «Нерехта», вооруженные пулеметами «Корд» и 30-мм гранатометами АГ-30М.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх