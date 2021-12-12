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В Самарской области полицейские провели мероприятия по профилактике дистанционного мошенничества

В Самарской области полицейские провели мероприятия по профилактике дистанционного мошенничества

Полицейские в Самарской области на постоянной основе ведут разъяснительную работу по повышению правовой грамотности населения с целью профилактики мошенничества в отношении граждан.

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