В Республике Татарстан местная жительница обвиняется в убийстве супруга

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней жительницы Менделеевского района, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.
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