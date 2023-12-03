Политика как он...
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Политика как она есть

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Не тот народ, не та молодежь

Не тот народ, не та молодежь

В начале нулевых либералы внезапно почуяли неладное. В разворованной стране, что-то было не так. Поменялся ветер.

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Комментарии
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Вениамин Солнцев
Чтобы путешествовать, сначала надо работать, заработать реальные деньги, причём на нормальной работе, а не блохером или скакуном.
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10 час.
Silver Kont
Вот когда жидов-либерастов отправят в Еврейскую АО колхозы поднимать на пожизненный срок, вот тогда они угомонятся...
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7 час.
Александр Попов
Не нравится РОССИЯ - пусть ВАЛЯТ в ЕВРОЗАДНИЦУ.
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6 час.

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