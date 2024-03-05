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«Коммунисты России» попросили ФСБ и Генпрокуратуру проверить Запад на причастность к смерти Сталина

«Коммунисты России» попросили ФСБ и Генпрокуратуру проверить Запад на причастность к смерти Сталина

Вождь народов скончался 5 марта 71 год назад«Коммунисты России» просят Федеральную службу безопасности (ФСБ ) и Генеральную прокуратуру проверить Запад на причастность к смерти председателя Совета народных комиссаров и Совета Министров СССР Иосифа Сталина.

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