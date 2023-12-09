МН

Михаил Новиков

Этот идиот Кирби, включая сарказм, даже не понимает, что народу России никакие гонки на выборах не нужны! Это у них там на западе президент это нанятый сотрудник поставленный на должность корпоративным решением финансовых элит, а Народ России сегодня нуждается в руководителе, который заботится о стране как о собственном доме и даже больше. И таким человеком является В.В. Путин!