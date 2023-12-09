В Белом доме отреагировали на решение Путина участвовать в выборах президента России

Координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал информацию о том, что российский лидер Владимир Путин будет участвовать в выборах президента РФ в 2024 году.
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