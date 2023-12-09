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В Белом доме отреагировали на решение Путина участвовать в выборах президента России

В Белом доме отреагировали на решение Путина участвовать в выборах президента России

Координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал информацию о том, что российский лидер Владимир Путин будет участвовать в выборах президента РФ в 2024 году.

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Комментарии
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МН
Михаил Новиков
Этот идиот Кирби, включая сарказм, даже не понимает, что народу России никакие гонки на выборах не нужны! Это у них там на западе президент это нанятый сотрудник поставленный на должность корпоративным решением финансовых элит, а Народ России сегодня нуждается в руководителе, который заботится о стране как о собственном доме и даже больше. И таким человеком является В.В. Путин!
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