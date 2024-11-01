Депутат Маликов рассказал о важности Дня народного единства для РФ

Он призван помочь вспомнить о важных исторических событиях День народного единства призван помочь обществу вспомнить о важных исторических событиях Родины, сказал в интервью РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Маликов.
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