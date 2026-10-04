💦 Семь севастопольских рек внесли в государственный водный реестр Это притоки Сухой речки в районе Гончарного и Резервного в Варнаутской долине, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
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