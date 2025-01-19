Кэмерон Диас объяснила свое возвращение на большие экраны спустя десятилетие

Кажется, сказочная история возвращения в мир большого кино наконец-то обрела свою героиню. Кэмерон Диас, знаменитая звезда “Ангелов Чарли”, спустя десятилетие вновь засветилась на экране, благодаря своему участию в фильме «Снова в деле», где она сразила зрителей в паре с прославленным Джейми Фоксом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии