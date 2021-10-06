Все тайны Вселенной раскрыты вокруг нас

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Юрий Ильинов
ИЩИТЕ ЛЮБЯЩИЕ ГЛАЗА Если бы я могла дать только один совет на всю жизнь, я бы сказала: "Ищите любящие глаза". Прежде чем человек увидит, примет, выберет, засвидетельствует и полюбит самого себя, ему важно быть увиденным, принятым, выбранным, засвидетельствованным и возлюбленным снаружи, ибо внутренние объекты формируются на основе внешних. Прежде всего ему нужны любящие глаза. И это не я придумала. Но своими глазами я видела, как пятидесятилетний мужчина плакал говоря, что тот, кто по-настоящему видит другого, даёт ему жизнь. Я своими ушами слышала, как тридцатилетняя женщина говорила, что собирается выйти замуж, ибо хочет быть официально возлюбленной. Я была свидетелем того, как шестилетняя девочка говорила: « Я дружу с ним, потому что он меня выбрал». И все это так по-человечески. Очень важно, чтобы кто-то хотел и получил именно тебя. Узрел любящими глазами во всех подробностях и отразил полностью. Выбрал из многих. Выделил. А потом ещё и ещё раз отразил, пока ясная картинка внутри тебя не станет устойчивой. Отсюда становится понятным желание предстать перед очами великих, чтобы те посмотрели и увидели тебя особенным взглядом. Перед глазами учителей, родителей или авторитетов. Перед внимательными, беспристрастными глубокими взглядами, неожиданно проявляющими то, о чем ты сам даже не подозреваешь. Отсюда понятна уязвимость недоувиденных людей перед дающими внимание. И ранимость там, где не увидели и не встретили. Полные грусти глаза, ищущие сострадательного взгляда. Маленькая точка жаждет развернуться в грандиозную картину. Скрытое проявляется. Ростки прорастают, углы сглаживаются, горизонты расширяются и становится виден путь. Будучи много раз увиденным, человек формирует фигуру внутреннего свидетеля, за которым стоят сотни глаз наблюдателей реальных. Он учится всегда оставаться на своей стороне. И лишь тогда приобретает способность видеть кого-то другого. Вот почему так важна практика свидетельствования. Ради неё люди выходят в середину круга, берут слово, вылезают на сцену, сжимая потными пальцами микрофон, надевают высоченные каблуки и слепнут в лучах софитов... Они хотят, чтобы чей-то взгляд дал жизнь их танцу, а чьи-то уши засвидетельствовали их песню. Вот почему люди рассказывают о себе, ожидая свидетельствования. Отваживаются сказать: «Посмотри на меня!» Ищут того, кто засвидетельствует их существование. Ждут, чтобы их выбрали. Ибо внутреннее формируется на основе внешнего. И прежде чем научиться любить и видеть себя, нужно быть глубоко возлюбленным и ясно увиденным. И уж, конечно, выбранным извне снова и снова. Снова, и снова, и снова, и снова... И только потом самостоятельно. Ищите любящие глаза. Они встречаются. Я проверяла 🙂

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