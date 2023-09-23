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Зак Браун о выступлении «Макларена» в квалификации: «Это было сильно»

Исполнительный директор «Макларена» подвел итоги квалификации к Гран-при Японии, отметив, что команда продемонстрировала очень сильное выступление – Оскар Пиастри и Ландо Норрис заняли 2-е и 3-е место на стартовой решетке завтрашней гонки.

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