Адвокат Трампа Ламберт арестована по делу о выборах 2020 года

Адвокат бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Стефани Ламберт арестована в связи с обвинениями в незаконном доступе к машинам для голосования, расположенным на территории штата Мичиган, после президентских выборов, состоявшихся в стране в 2020 году.