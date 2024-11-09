В Москве ожидается облачная погода с температурой до 8 градусов тепла

В субботу, 9 ноября, в Москве и Подмосковье прогнозируется облачная погода без осадков. Максимальная температура воздуха в столичном регионе составит от 2 до 8 градусов тепла, в то время как в Подмосковье термометры будут показывать 1-6 градусов.