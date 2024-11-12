РИА: командир спецназа "Шмель" сообщил о продвижении ВС РФ в Дзержинске ДНР

Бойцы 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии постепенно продвигаются к трассе на Константиновку, прикрывая российских военных в Дзержинске (украинское название - Торецк) в Донецкой народной республике.
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