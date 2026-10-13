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Орловскую область оценили по национальному развитию страны

Орловскую область оценили по национальному развитию страны

Подготовлен второй выпуск рейтинга «ЭКГ-регион», оценивающий вклад регионов России в достижение целей национального развития страны.

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