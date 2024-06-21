Нам нужны в России такие "братья"?

Р Роман Фильтрацию отменять нельзя,а только ужесточать!!!А то скакали на майданах,оскорбляли Россию,наших граждан и президента,глумились в соцсетях и на ТВ,а теперь вдруг "полюбили" Россию и ломятся сюда,думая,что мы все забыли!!!Нет господа бандерлоги,как интернет помним все,и для вас и существует фильтрация на границе!!!Как говорится вот Бог,а вот порог!!!

виталий панов То что написал автор,это история самой украины! Точно так националисты просочились во все кабинеты власти,и сделали то,что сейчас происходит на украине! Национализм у них в крови,а тем более последние 30 лет,они в открытую вбивали в неокрепшие головы молодёжи идеи бандеры и шухевича,которые для них национальные герои,которые боролись с москалями за "светлое будущее",ещё не скоро покинут головы националистов!