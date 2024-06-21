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Нам нужны в России такие "братья"?

Нам нужны в России такие "братья"?

    В Крыму задержали беженца из Украины, угрожавшего оружием местному жителю Три несовершеннолетних юноши длительное время издевались над жителем Бахчисарая угрожая ему убийством.

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Комментарии
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Р
Роман
Фильтрацию отменять нельзя,а только ужесточать!!!А то скакали на майданах,оскорбляли Россию,наших граждан и президента,глумились в соцсетях и на ТВ,а теперь вдруг &quot;полюбили&quot; Россию и ломятся сюда,думая,что мы все забыли!!!Нет господа бандерлоги,как интернет помним все,и для вас и существует фильтрация на границе!!!Как говорится вот Бог,а вот порог!!!
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4 час.
виталий панов
То что написал автор,это история самой украины! Точно так националисты просочились во все кабинеты власти,и сделали то,что сейчас происходит на украине! Национализм у них в крови,а тем более последние 30 лет,они в открытую вбивали в неокрепшие головы молодёжи идеи бандеры и шухевича,которые для них национальные герои,которые боролись с москалями за &quot;светлое будущее&quot;,ещё не скоро покинут головы националистов!
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3 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Давайте дадим всему этому оценку. Кто им предоставил крышу?  Представители власти. Кто им позволил всех нагибать и покрывал? Власть. Так давайте не только их нов первую очередь сажать с семьями их покрывателей и крышующих...
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2 час.

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