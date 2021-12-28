Спорт Уик-Энд

6 подписчиков

Зимой «Зенит» может расстаться с Дзюбой и Азмуном - Семаку нужен новый голеадор

Зимой «Зенит» может расстаться с Дзюбой и Азмуном - Семаку нужен новый голеадор

На протяжении последних сезонов в РПЛ не было атакующей связки мощнее, чем Азмун - Дзюба. Во многом благодаря результативности этого дуэта были добыты три чемпионских титула.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх