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С территории Польши, Литвы и Украины готовится захват территорий Белоруссии - телеканал ОНТ

С территории Польши, Литвы и Украины готовится захват территорий Белоруссии - телеканал ОНТ

Белорусский государственный телеканал ОНТ сообщил, что оппозиция совместно с Западом готовят операцию по захвату части территории страны.

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