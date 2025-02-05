Врач Волгина перечислила самые распространенные последствия коронавируса

Не у всех пациентов восстанавливается обоняние Доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина рассказала с RT, какие самые распространённые последствия коронавируса продолжают наблюдать медики.
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