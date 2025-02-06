Не только землетрясения: На Санторини возникла ещё одна угроза

Президент Греческой организации по планированию и защите от землетрясений Ефтимис Леккас в среду выступил с предупреждением о повышенном риске оползней на Санторини из-за продолжающейся сейсмической активности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии