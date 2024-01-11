Администратор британской дочки ВТБ разблокировал активы в Euroclear на £130 млн

Британское подразделение российского банка ВТБ — VTB Capital Plc может начать расплату с кредиторами так как добилась успехов в возврате активов, замороженных из-за санкций, следует из отчета компании-администратора Teneo Financial Advisory, составленном с июня по декабрь 2023 года (с ним ознакомились Frank Media).