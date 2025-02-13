📹❗️Российские малозаметные БПЛА-камикадзе "Герань-2" сегодня ночью нанесли удар по логистическим узлам, складам ГСМ и оборудованию дунайских портов в Одесской области на границе с Румынией.
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📹❗️Российские малозаметные БПЛА-камикадзе "Герань-2" сегодня ночью нанесли удар по логистическим узлам, складам ГСМ и оборудованию дунайских портов в Одесской области на границе с Румынией.