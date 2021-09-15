После неудачного поздравления жена подала на развод

Позитив для оптимистовПосле неудачного поздравления жена подала на развод Алексей и Марина праздновали розовую свадьбу. На праздник были приглашены все близкие родственники и друзья.Вернуться к статье185НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNataly))Отдать должное Марине, простила его измену, вылечила от алкоголизма и была рядом с ним тогда, когда другие отворачивались. Благодаря ей Алексей получил высшее образование и теперь работает инженером в строительной организации. )))ха-ха-ха Всегда поражалась тем дурёхам которые, сначала становятся половой тряпкой брошенной мужику под ноги, а потом удивляется и, что это Он постоянно только ножки грязные об меня вытирает. а, что ,простите, мужику делать если под ноги его величества уже подложена половая влажная тряпочка у входной двери в жилище, где так вкусно пахнет борщами да котлетами? ))))смысл поговорок: " не мечите бисер перед свиньями,"" посади свинью за стол она и ножки прёт на стол" до Марины так и не "дошел" за все 10 лет её столь счастливого брака.Сколько раз можно повторять глупышкам: - если сама себя не ценишь не уважаешь не любишь, то кто же станет это делать с той которая сама то себя обесценила до состояния жалкой рабы любви к козлу винторогому вонючему и вездесрущему животному?Валерий ФедосеевБредовая сказка!ГусЕнаА что она хотела в ответ? Он ее не любил никогда. Люди не любят быть должными.Борис ШумиловЛежат муж и жена. Завтра исполнится 15 лет, как они поженились. Она думает: "Что мне завтра подарит мой дорогой? Наверное, французские духи!" Он думает: "Если бы я ее убил в первый день, завтра я б уже вышел из тюрьмы".)))NatalyЧто делает упрямый и амбициозный муж, когда понимает, что традиционное распределение ролей «я – добытчик, ты – хозяйка» ему не по зубам? Что на одну его зарплату не выжить, и ясно, что семейный бюджет придется наполнять обоим? Думаете, он срочно надевает передник и начинает ждать жену с работы, чтобы накормить ее горячим ужином? Скрупулезно вникает в проблемы детей, активно помогает им в учебе и выполняет внезапные поручения классного руководителя, выковыривая шишки из мерзлой декабрьской земли? Делает все, чтобы разделить быт пополам, чтобы было бы справедливым при равном материальном вкладе в семью? Как бы ни так… Обычно, столкнувшись с суровой реальностью мужчины с «комплексом слесаря Гоши» используют четыре вида психологических защит …. - Обесценивание. Тут все просто. Нужно убедить себя и окружающих в том, что вклад жены ничего не стоит, максимально его преуменьшить, сделать незначительным. Все сделанное ей объявить легким, полуавтоматическим. А все, сделанное собой – колоссальным, героическим, великим. Это очень четко прослеживается, например, в разговорах о женщинах, которые на работе «пилят ноготочки, демонстрируют наряды или гоняют чаи». В то время как муж совершает трудовой подвиг стахановца, сражаясь с компьютером и кофемашиной. К этому же явлению относятся легенды о пылесосах и мультиварках, которые делают все по дому сами, стоит только две кнопки нажать. Раз так, то почему бы их тебе не нажать, дорогой? Этот вопрос обычно остается без ответа… - Отрицание реальности Еще одним способом перестать быть аутсайдером и вернуть себе лавры добытчика хотя бы в собственных глазах является отрицание реальности. Это не зарплата маленькая, это ты слишком много тратишь! Умная женщина из двух картофелин и одной морковки соорудит первое, второе и третье! Детская обувь и одежда не может столько стоить, ты меня обманываешь! Другие на эти деньги шикарно живут! И так далее. Как правило, пока рядом находится терпеливая, понимающая и экономная жена, готовая вносить свою зарплату в семейный бюджет, «добывака» так и остается в неведении, постоянно гневно спрашивая, куда жена девает деньги. Но как только пара разводится, начинаются вопросы: а откуда она раньше вообще брала? - Попытка спрятаться за спинами более успешных товарищей, слиться с их успехом Заметила, что нет более активных крикунов о мужском превосходстве, чем те, кто ничего не смог добиться самостоятельно. Смешно наблюдать, как коллега, работающий на такой же ставке, что и ты, за такую же зарплату, начинает доказывать тебе же, что мужики в целом успешнее, сильнее, умнее. Смешно… а ничего не поделаешь. Психологические защиты – они такие. Ссылаться на успехи всех мужчин на земле, вместо того, чтобы вымыть посуду – довольно часто встречающаяся практика. Особенно если посуда – на кухне, а разговоры об успехах – в анонимном интернете. - Рационализация. Попытка объяснить себе и другим, что домашние заботы жене только приятны Действительно, женщина же создана для того, чтобы заботиться о других, менять памперсы, готовить еду и обихаживать семейный очаг. Это ей только в радость. От этого она наполняется женской энергией и расцветает. Не отбирать же у нее все эти приятные занятия, правда же? К тому же, у женщины есть особые гены, которые облегчают ей нудные, рутинные и неоплачиваемые работы. Например, «материнский инстинкт» и «ген мытья унитазов». Куда уж тут спорить с генами? (Тут должна быть табличка «сарказм») Словом, как только не изворачивается психика царственных «добывак», только бы продолжать царственно стучать кулаком по столу и на правах главы семьи игнорировать бытовые обязанности. И как хорошо, что все-таки есть другие мужчины, адекватные и понимающие, готовые видеть мир таким, какой он есть, а не таким, каким хочется.NatalyЕсть три типа мужчин, от которых никогда, не при каких обстоятельствах не удастся получить финансовую поддержку. Я сейчас не о содержании говорю, а хотя бы о равном вкладе. Женщина в таких отношениях пашет, как папакарло, а мужчина особо не напрягается. О каких мужчинах идет речь? - Бессовестный Одна женщина в течение нескольких лет была уверена, что ее муж – импотент. Что его половая функция угасла безвозвратно, как и работоспособность. В квартире у них тысячу лет не было капремонта, протекал потолок, капал кран, ломалась мебель. В ответ на разговоры о ремонте муж жаловался на нехватку денежных средств. И женщина, в память о прошлом, продолжала оплачивать еду, бытовую химию и счета за коммунальные услуги. Во всей этой истории не было бы ничего страшного, если бы не трагический финал. Оказалось, что все это время муж откладывал деньги на постройку совместного с любовницей дома. Оформленного на ее, любовницы, имя. И когда строительство было, наконец, завершено, муж радостно свалил в закат. Оказалось, что жена была для него всего лишь способом экономии. Увы, многим женщинам бывает нужен менеджер по связям с реальностью. Они живут в иллюзии того, что их мужчина очень любит их, просто он жалок и слаб, и у него нет денег на какие-то элементарные подарки и знаки внимания. На самом же деле, они являются просто удобным этапом в жизни мужчины. Способом сохранить силы и средства для настоящей жизни с любимой женщиной. Сталкиваться с таким очень страшно и горько. Но так бывает. - У него слабая финансовая конституция Да, такое тоже бывает. Мы ведь признаем, что врожденные характеристики очень сильно влияют на нашу фигуру, как бы мы ни убивались в спортзале. А из холодного северянина со слабой половой конституцией не сделать героя-любовника. С деньгами похожая история. Некоторые мужчины просто не созданы для зарабатывания денег, хоть что с ними делай. Они могут быть прекрасными мужьями, любовниками, друзьями, отцами детям. Но вопрос денег всегда будет оставаться на них на 135-м месте, после глажки кота и игры в танки. Даже под угрозой развода такой мужчина вряд ли сможет зарабатывать больше, максимум испортит себе здоровье и нервы. Для начала нужно честно ответить себе на вопрос: а зарабатывал ли вообще этот мужчина когда-либо большие деньги? И стремится ли к этому? Предпринимал ли какие-либо шаги для того, чтобы прийти к состоянию финансовой стабильности? Умеет ли не только зарабатывать, но и грамотно инвестировать? Если нет, то может и не стоит надеяться на то, что этот пудель вдруг превратится в добермана? - Он потребитель-паразит Такой мужчина заводится в жизни женщины примерно так же, как паразит в кишечнике. Если не вникать в суть дела, то кажется, что все нормально. Но женщина рядом с этим мужчиной почему-то слабеет, дурнеет, худеет (или наоборот неожиданно начинает сильно поправляться) и постоянно находится в стрессе, в состоянии выживания. Такого мужчину нельзя назвать глупым или безвольным. Проблема в другом. Человек осознанно или неосознанно пользуется другим, как паразит пользуется питательными соками донора, сидя у него в кишечнике. Отличить мужа-паразита довольно просто. Как только женщина по каким-то причинам не может эффективно за ним ухаживать, например, по причине болезни, начинается страшное недовольство. Такой мужчина будет ныть и прятаться под плед, требуя малинового варенья, увидев на градуснике цифру 37,7. При этом будет кричать и ворчать, что находящаяся чуть не при смерти жена не приготовила ему ужин и не постирала белье. Он же способен приносить женщине 15-20 тысяч рублей зарплаты, но при этом требовать от нее материальных вложений семью, обеда из трех блюд, ухода за детьми и постоянной работы для его пользы. Такой мужчина не то, что не может заработать. Просто паразитическая модель «мне все должны» так крепко вшита в его мозги, что никакого другого сценария отношений с женщиной он не принимает. В том числе, и в материальном плане.ольга решетниковаТак пространно реагируете на бородатый анекдот... Видимо, что-то личное?NatalyМногие мужчины боятся женщин с высокой самооценкой. Им кажется, что они горды, ветрены, самолюбивы, капризны, и могут уйти в любой момент. Однако мне кажется, что у таких женщин есть масса плюсов. - Плюс №1. Если она с тобой, то потому, что любит тебя, а не потому, что хочет быть как все, или у нее тикают часики. Женщину с высокой самооценкой не так-то просто заставить жить с мужчиной, которого она не любит и не уважает – ведь она справедливо считает, что достойна большего. Однако в этом есть один небольшой минус – этой женщине еще нужно понравиться, недостаточно быть просто свободным мужчиной средней упитанности без материальных проблем. - Плюс № 2. Женщина с высокой самооценкой уверена в себе и знает, что выглядит хорошо. Ей не нужны ежесекундные признания в любви, постоянные комплименты и романтические сюрпризы, она радуется им, но не зависит от них. Следовательно, она не повиснет на муже гирей, постоянно требуя убеждать ее в том, что она единственная и неповторимая. Она это сама знает. Минус – ее на возьмешь бурным ухаживанием и лапшой на ушах. Даже если очень захочется. - Плюс №3. У женщины с высокой самооценкой высокий уровень притязаний. То есть, она будет стараться преобразовывать мир вокруг себя, делать его лучше. Даже если по какой-то причине вы с ней угодите в болото, то не задержитесь там долго – ведь женщина тоже будет искать выход. Минус – если мужчина захочет все-таки остаться в болоте, весьма вероятно, что ему придется сидеть там одному. Плюс № 4. Женщина с высокой самооценкой не нуждается в том, чтобы самоутверждаться в глазах подруг, родственников или вообще незнакомых людей в инстаграме. Ей нет смысла постоянно демонстрировать своего мужчину в соцсетях, с боем вытрясать из него шубу, поездку на отдых, новое платье. С другой стороны, некоторые мужчины так привыкли, что их заводят «чтобы было», что вообще не знают, что делать в других отношениях. Ведь очевидно, что в отношениях женщина будет что-то требовать. Но если не шубу и общее фото в инсте, то что? Плюс № 5. Женщина с высокой самооценкой готова разорвать отношения, которые исчерпали себя. Даже если она все еще чувствует привязанность, она не станет хвататься за мужчину только потому, что боится остаться одна. От нее не нужно отделываться – достаточно друг друга отпустить. Эта легкость, с которой она отпустит прошлое, для многих мужчин является синонимом легкомысленности. Ведь когда-нибудь прошлым может оказаться и он сам. Казалось бы, идеально. Однако многие мужчины предпочитают иметь рядом женщину с низкой самооценкой и серьезными комплексами.ольга решетниковаОй, аж три серии... Сочувствую искренне.Natalyменя всегда смешили тётки ТЕРПИЛЫ МУЧЕННИцы. этакие хероини наших дней свершающие титанические боевые в борьбе за своего мужчину подвиги то с зелёным змеем то с коварной любовницей то с его непроходимой ленью бездельника безработного. Самое смешное в этих тётеньках то, что начиная геройствовать во имя милого упыря козломордого, эти курочки никогда не уточняют, аОН то их ненаглядный просил/хотел того . что она для него делает, Ему то самому это НАДО было от неё?а потом тётка хнычет, что вместо ордена на грудь и памятника во весь рост при жизни, ОНА получила плевок в рожу и ведёрко помоев на голову)))))Natalyэто ещё не все серии)))) есть ещё одна поучительная статейка для ХЕРОИНЬ жалельщиц ЧМА в штанульках при кокошкахПесню «Вязаный жилет» знает в России практически каждый. Это история о женщине, которая растит ребенка одна, в крайне нужде. По ночам она тайно вяжет по ночам жилет ему на шестнадцатилетие – якобы, подарок отца. Пусть мальчик думает, что отец любит его и вспоминает о нем. - Ты о нем не подумай плохого… Подрастешь – сам поймешь все с годами… - выразительно выводит Шуфутинский. И тысячи безответственных граждан пускают где-то скупую слезу. Песня, кстати сказать, неплохая. А ситуация – страшная. Особенно, если учитывать ее распространенность – примерно в трети российский семей отец отсутствует в принципе. И перед матерью, которая вынуждена решать тысячи мелких материальных вопросов, во весь рост встает еще и вопрос психологический. Как объяснять ребенку отсутствие папы в его жизни? И стоит ли инвестировать силы, средства и трудочасы в создание образа порядочного отца, как это сделала героиня популярной песни? Кстати, вы сталкивались с мужчинами, которые на вопрос «сколько у тебя детей?» мечтательно закатывают глаза и говорят что-то вроде: «Я не знаю, может, бегают где-то мои детишечки…». При этом земля не проваливается под их ногами. Семья и дети у нас традиционно считаются женской проблемой, поэтому и решать проблему с неудобными вопросами с большой долей вероятности придется женщине, увы. Часто можно наблюдать два крайних варианта решения. Первый – жесткая позиция «у тебя нет отца», или даже полный список негативных характеристик в адрес родителя. Эмоции понятны, но часто в этом случае женщину мы виним в том, что она разрушает тонкую психику ребенка и делает его несчастным. Второй – тот самый «вязаный жилет», вариант, который так нравится плодовитым, но безответственным гражданам. Позиция, при которой женщина сама выдумывает позитивный образ «летчика», «разведчика» или «космонавта», чтобы ребенок был уверен – с ним все хорошо. В народном эпосе, как вы уже увидели, такое поведение считается чуть ли ни героическим. Однако, у психологов есть возражения на этот счет. Дело в том, что если когда-нибудь ребенок все же выйдет на контакт с отцом, то контраст "ожидание-реальность" может привести к еще более серьезным проблемам, чем неудобная правда в детстве. Приведу пример, который, является исключением, но хорошо иллюстрирует суть вопроса. Речь пойдет об одном моем знакомом, который одним из первых в СССР отсудил у жены алименты на детей. Жена его и до беременности увлекалась спиртным, а после так и вовсе пустилась во все тяжкие. Она просто сбежала от ребенка, и обнаружилась в другом городе. А спустя несколько месяцев подала на алименты, хотя малыш остался с отцом. Отцу, естественно, пришлось подать встречный иск. Ребенок с детства знал о матери сухую правду – уехала, злоупотребляла, лишена по решению суда. Наверное, это очень серьезное испытание. Однако когда через много лет мать вышла на связь с повзрослевшим ребенком и попросила денег, никакой трагедии не случилось. Человек просто сказал, что не хочет общаться. Так что в какой-то мере отцовская правдивость сослужила хорошую службу. Я много раз видела несчастных детей, которые, наслушавшись жалостливой материнской лжи, находили своих отцов и пытались выйти с ними на контакт, думая, что под маской вот этого неопрятного субъекта скрывается космонавт, у которого «были причины». И когда они были отвергнуты в своих чувствах, разочарование их было еще горше и сильнее. Поэтому все-таки, несмотря на все уважение и к авторам песни, и к ее исполнителю, святая ложь в стиле «вязаного жилета» - не трогательная история жертвенной материнской любви на все времена. А история слабого и подлого человека, неспособного отвечать за свои поступки, и женщины, запрессованной обществом настолько, что она за чужую подлость и слабость чувствует и вину, и ответственность. И да, сообщать ребенку правду в тяжелых случаях придется осторожно и безэмоционально. Но на этом можно и закончить. А не выстраивать за счет своих собственных ресурсов по ночам образ, которого никогда не было...Майя MajaВот дебил:) Сам не на той женился, а потом еще и волком воет что кто-то виноват.Natalyпочему это не на ТОЙ?(в этом печальной повести)), как раз именно на ТОЙ))))) он ей изменял она мондавошек изводила трихомониаз себе лечила, но любила и любила))))он пил не работал, она за двоих пахала мужа и его дитя от него кормила, в рожу от пьяного огребала. но любить продолжала и продолжала))) очень даже хорошо мужичишка жОнился....эта мадямка в любви аж целых 10 лет прибывая, глазки на НЕГО ни разу не открыла по настоящему, так в розовых очках и проходила подслеповатая курочка. самое смешное , что любые розовые очки всегда разбиваются стёклами во внутрь, что и произошло с героиней поста через целых десять лет жизни с этим козликом.Майя Maja)))Ну у него же коту под хвост 10 лет жизни а не у нее)) Это потом она поняла как ошибалась пока в него "вкладывалась"Natalyвот до чего же я не лблю этих теток, которым не даёт покоя пиджак Пигмалиона, вечно они его напялить на себя пытаются и лепят и лепят Галатею, следую пошаговой инструкции , озвученной в песенке_ Я его слепила из говна, что было, а потом что было то и полюбила)))))Понятное дело, что в принципе и из дерьма конфетку слепить можно , вот только конфетка то на вкус всё равно говняненькой будет.А может хватитзаниматься самоделкаками и наконец приучить себя брать/покупать для жизни только готовое изделие? так и с мужиками -не бери полуфабрикат бери только то что уже приготовлено и хорошо прожарено его родителями/производителями, грамотно оцени его вкус и качество , попробуй, надкуси в конце концов, и только потом уж покупай этоДОБРО имени мужчинка в готовом долепленом допеченном варианте, причем бери только за означенную тобой же твёрдую цену и без всяких предоплат с твоей стороны. Короче действуй как обычно : - утром деньги вечером стулья, можно и наоборот вечером деньги утром стулья, но денюжки ВПЕРЁД))))NatalyСчитаешь, что мужик не выкинул 10 лет псу под хвост? а как назовешь жизнь с той которая постоянно тебя психологически кастрирует как мужчину. показывая что ты какашка и букашка ничтожество из которого эта Пигмалионша титаническими усилиями лепит подобие человечка. фраза которая особо настораживает в этом тексте:-"" Сама добившись успехов на работе, она тянула Алексея до своего уровня"""" ...А, как тебе нравится подарочек муженьку в виде колечка с брильянтом и режессура всего праздничка/банкета даже с распределением ролей каждого в этом мероприятие: -"печатку с бриллиантом, о которой он давно мечтал. Она откладывала деньги на нее почти год.( !!!! оболдеть от счастья хороши намеки муженьку-баба ты а не я )" ОНа, что думала, постоянно унижая мужское ЭГо, показывая постоянно кто здесь на самом деле при яйцах, а кто пи----зда по жизни она не получит за это ответочку? нельзя же так откровенно путать гендерные роли принятые стереотипами константами в нашем обществе:- муж ГЛАВА Кормилец жена при нём девочка-девочка, а если это и так, то уж показывать это нельзя ни кому на свете)))))))Майя MajaА ты посмотри с его "момента истины"? Поймешь почему он так сказал. Наташа, ты столько простыней написала, но сама поняла что писала?Скиф ТуранВывод сам собой напрашивается: "За каждым бомжом стоит женщина". Видно бабёнка давно искала повод, чтобы выгнать муженька.Комментировать
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