ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ

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11 фото животных, где пойман смешной, необычный или трогательный момент

11 фото животных, где пойман смешной, необычный или трогательный момент

Сегодня у нас рубрика «веселые зверята» - одна из ваших любимых, к слову. И как это часто бывает, мы покопались в закромах крупнейших фотоконкурсов и фотопремий мира, чтобы найти специально для вас смешные, милые и удивительные фотографии животных.

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