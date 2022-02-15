11 фото животных, где пойман смешной, необычный или трогательный момент

Сегодня у нас рубрика «веселые зверята» - одна из ваших любимых, к слову. И как это часто бывает, мы покопались в закромах крупнейших фотоконкурсов и фотопремий мира, чтобы найти специально для вас смешные, милые и удивительные фотографии животных.