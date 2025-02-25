В ГАИ разъяснили, когда водителю можно не пропускать пешехода

Водителям и пешеходам постоянно приходится сталкиваться друг с другом на проезжей части, однако четкого понимания, в каких случаях водители не обязаны уступать дорогу пешеходам, у многих участников дорожного движения нет.
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