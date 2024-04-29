Гидролог Болгов предположил, сколько будут восстанавливать дамбу в Орске

Сроки восстановления дамбы в Орске зависят от причин ее прорыва, которые пока неизвестны. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов.
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