Происшествия

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В Томской области полицейские совместно со школьниками провели акцию «Письмо водителю»

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Кожевниковскому району своместно с юными инспекторами движения Кожевниковской школы № 1 организовали акцию «Письмо водителю».

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