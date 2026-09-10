Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Теперь я твой хозяин!»: в метро иностранец полез в декольте нашей женщины, но получил отпор и быстро «слился»

«Теперь я твой хозяин!»: в метро иностранец полез в декольте нашей женщины, но получил отпор и быстро «слился»

Юргазета Недавний случай в столичной подземке мгновенно облетел интернет-площадки. Рутинная поездка в московском метро обернулась скандалом с оскорблениями, запугиванием и использованием российского удостоверения личности как своеобразного знака дозволенности.

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