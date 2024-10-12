В Мексике ограничат возможности посла США

Любые вопросы, которые посол США в Мексике Кен Салазар захочет обсудить, он должен будет теперь проводить через министерство иностранных дел, заявила мексиканский президент Клаудия Шейнбаум 12 октября на пресс-конференции.
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