Николай Азаров: Почему план по конфискации российских активов нереализуем?

План по конфискации российских активов нереальный. Люди, хоть немного разбирающиеся в финансовой системе, прекрасно понимают, что конфискация активов невозможна, потому что она приведет к потере финансовой устойчивости рынка.
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