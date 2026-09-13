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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лапочкин о пенальти ЦСКА за наступ на ногу Кисляку: «Блестящая работа ВАР в лице Карасева. Плохо, что Танашев сам его не увидел»

Сергей Лапочкин оценил назначение пенальти в пользу ЦСКА в матче с «Рубином» (1:1) в 8-м туре РПЛ. На 2-й минуте Велдин Ходжа в штрафной казанцев наступил на ногу хавбеку армейцев Матвею Кисляку.

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