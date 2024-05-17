Чем полезна черемша: 5 свойств

Биолог рассказала о полезных свойствах черемши, а повара поделились рецептами. Что надо знать Калорийность Польза Противопоказания Как используется Материал прокомментировали: Ирина Мальцева, биолог Университета образовательной медицины; Тамара Мосева, бренд-шеф сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы»; Сергей Веревкин, бренд-шеф сервиса быстрой доставки еды PizzaSushiWok.