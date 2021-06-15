Аргументы недели

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Украинские власти намерены получать с жителей Крыма налоги

Украинские власти намерены получать с жителей Крыма налоги

Украинские власти намерены получать с жителей Крыма налоги. В Верховной Раде разрабатывается соответствующий законопроект, и принять его в Киеве планируют до саммита так называемой "Крымской платформы", проведение которого запланировано на август.

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Вячеслав Михайлов
Совсем хохлы выжили из ума и не дружат с реальностью. Чего возьмёшь с чокнутых.

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