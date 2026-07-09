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Экипаж Т-72Б3М уничтожил склад боеприпасов ВСУ на Днепропетровском направлении

Экипаж Т-72Б3М уничтожил склад боеприпасов ВСУ на Днепропетровском направлении

В Минобороны России заявили, что экипаж танка Т-72Б3М 1435-го мотострелкового (штурмового) полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожил склад боеприпасов формирований ВСУ на Днепропетровском направлении.

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