Кардиохирург Федоров: Диета и тренировки вылечат гипертонию без лекарств

Лекарственные препараты контролируют высокое артериальное давление, характерное для гипертонии. Алексей Федоров, кандидат медицинских наук и врач-кардиохирург, уверен, что успешное лечение болезни невозможно без здорового образа жизни, — сообщает Общественная Служба Новостей.
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