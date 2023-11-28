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Кардиохирург Федоров: Диета и тренировки вылечат гипертонию без лекарств

Кардиохирург Федоров: Диета и тренировки вылечат гипертонию без лекарств

Лекарственные препараты контролируют высокое артериальное давление, характерное для гипертонии. Алексей Федоров, кандидат медицинских наук и врач-кардиохирург, уверен, что успешное лечение болезни невозможно без здорового образа жизни, — сообщает Общественная Служба Новостей.

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Комментарии
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KK
Karl12 Kneht
Надаже какой глубокий анализ!
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