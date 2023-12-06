В Моршанском округе "Пикап" перевернулся в кювет

Ранее сообщалось о ДТП Жердевском округе, в котором один человек погиб и двое пострадали. 30-летний водитель автомобиля "Lada 219000", по предварительным данным, заснул за рулем, машина столкнулась с автомобилем "Mercedes-Benz 1844" с полуприцепом.
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