Госдеп США призвал армию и спецназ Судана к перемирию

Глава Госдепа США Энтони Блинкен призвал стороны конфликта в Судане остановить столкновения в стране до окончания мусульманского праздника Ид аль-Фитр, заявил замруководителя пресс-службы американского ведомства Веданта Патела 21 апреля журналистам.
Глава Госдепа США Энтони Блинкен призвал стороны конфликта в Судане остановить столкновения в стране до окончания мусульманского праздника Ид аль-Фитр, заявил замруководителя пресс-службы американского ведомства Веданта Патела 21 апреля журналистам.
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