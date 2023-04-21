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Госдеп США призвал армию и спецназ Судана к перемирию

Госдеп США призвал армию и спецназ Судана к перемирию

Глава Госдепа США Энтони Блинкен призвал стороны конфликта в Судане остановить столкновения в стране до окончания мусульманского праздника Ид аль-Фитр, заявил замруководителя пресс-службы американского ведомства Веданта Патела 21 апреля журналистам.

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