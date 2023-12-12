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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Какие ритуалы провести в зеркальную дату 12.12.2023, чтобы изменить свою судьбу в лучшую сторону

Какие ритуалы провести в зеркальную дату 12.12.2023, чтобы изменить свою судьбу в лучшую сторону

Какие ритуалы провести в зеркальную дату 12.12.2023, чтобы изменить свою судьбу в лучшую сторону Алёна ЮрьеваСильные и символичные даты часто вдохновляют на изменения и придают особую энергию для достижения целей.

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