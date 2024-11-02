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Спички - не игрушка

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  • Александр Пятнистый
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The Washington Post: Россия руками КНДР может захватить "Мировой остров"

The Washington Post: Россия руками КНДР может захватить "Мировой остров"

ЕЛЕНА  ПАНИНА "По иронии судьбы", пишет представляющий Американский институт предпринимательства Николас Эберштадт, Украина является своего рода "нулевой точкой" в описании Маккиндером "Хартленда", вокруг которого будет "вращаться" мировая политика.

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