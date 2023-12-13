Nasdaq перепрофилирует криптотехнологию для более широкого использования финансовых услуг

Nasdaq адаптирует свою ранее разработанную технологию криптовалют, чтобы предложить платформу институционального уровня для различных рынков активов, включая цифровые активы и торговлю выбросами углерода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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