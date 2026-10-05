«Крылья Ростеха» глазами студентов

Фото: пресс-служба МАИ Каково это — начать работу в авиастроении еще во время учебы в вузе? Для участников образовательно-профессионального трека «Крылья Ростеха» профессиональный путь начинается с первого курса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Высокоточные ком...
- СК «Высокоточные ком...
- Ростех представит...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым