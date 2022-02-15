Происшествия

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Житель Приморья задержан сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении особо тяжкого преступления

Сотрудниками уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Большекаменский» раскрыто особо тяжкое преступление, совершенное в поселке Смоляниново.

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