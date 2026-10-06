Процесс смены канцлера уже запущен в ФРГ, — заявил политолог Сосновский

В Германии запущен процесс, который в перспективе может привести к смене федерального канцлера Фридриха Мерца.
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