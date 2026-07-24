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Царьград

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Гонорары под грифом секретно: Самые дорогие актрисы советского кино – 10 имён

Гонорары под грифом секретно: Самые дорогие актрисы советского кино – 10 имён

В советском кино не было миллионных голливудских контрактов и частных агентских переговоров. Но это не означает, что все актрисы получали одинаково: внутри жёсткой финансовой системы существовала своя иерархия звёзд.

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